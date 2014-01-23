Лукаш: Лідери опозиції вдруге відмовилися засудити екстремістські дії. Переговори буде продовжено



Про це йдеться в заяві міністра юстиції, члена робочої групи з врегулювання політичної кризи Олени Лукаш щодо перебігу переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій, переданій УНІАН прес-службою Президента.

Як йдеться в заяві, «завершився більш ніж чотиригодинний другий етап переговорів під головуванням Президента України Віктора Януковича, в якому взяли участь Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко.

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На жаль, вдруге лідери опозиції відмовилися від оголошення заяви про засудження екстремістських дій.

Також ними не були засуджені факти захоплення будівель місцевих органів влади.

Не було знайдено відповідь на питання, чи збираються лідери опозиції в подальшому контролювати перебіг радикальних подій на вулицях Києва».

Також Лукаш зазначає, що під час зустрічі «обговорювалися питання невідкладного звільнення незаконно захоплених приміщень, можливої амністії та інші питання, які можуть бути розглянуті на позачерговій сесії, факт проведення якої учасники переговорів оцінили схвально. Обговорювалося також питання відповідальності уряду. Переговори будуть продовжені».