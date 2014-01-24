Голова Державної судової адміністрації подав у відставку

Як повідомили на офіційному сайті адміністрації, сьогодні у приміщенні Верховного Суду України відбулося засідання Ради суддів України.

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«На засіданні задоволено заяву голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка про звільнення з посади за власним бажанням», - йдеться у повідомленні.