З доставкою протоколів до Тбілісі виникли ускладнення

Михайло Саакашвілі лідирує з 52,8% голосів виборців за наслідками підрахунку даних з практично половини дільниць, повідомив голова ЦВК Грузії Леван Тархнішвілі.

"Через складні погодні умови ми не можемо одержати в Тбілісі протоколи з виборчих дільниць. Але у нас є інформація про результати підрахунку. Підраховані більшість дільниць, і за їх результатами лідирує Михайло Саакашвілі. Наразі він має 52,8%", - сказав Тархнішвілі.

За його словами, судячи з цих попередніх даних, все вирішиться в першому турі. Проте глава ЦВК підкреслив, що це не остаточні підсумки, підрахунок голосів триває.

Він зазначив, що ЦВК поки що не підраховувала дані результатів голосування в Ірані та Косово, де розміщені грузинські миротворці, та інших дільниць за кордоном, більш ніж у 40 країнах.

Крім того, не підраховані бюлетені виборців, які проходили за додатковими списками.