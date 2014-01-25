Чернівецька обласна Народна рада закликала держслужбовців виходити на роботу

Про це йдеться у зверненні Народної ради області до місцевих жителів, яке є у розпорядженні УНІАН.

Крім того, в зверненні повідомляється, що усі збитки, завдані вчорашнім штурмом приміщення облради та облдержадміністрації, будуть компенсовані за кошт народних депутатів. Йдеться про пошкоджені вхідні двері та кілька розбитих шибок.

«Наразі Народна рада перебуває в приміщенні обласної ради і обласної державної адміністрації, яке є комунальною власністю і належить громаді. Члени ради перебувають тут відповідно до права депутатів. У приміщенні належний порядок, громадяни цілодобово приходять до депутатів – у тому числі, й двох народних депутатів – на прийом. Жодних мародерських, хуліганських, незаконних дій тут не може бути», - йдеться у зверненні.

Також повідомляється, що Народна рада виконуватиме функції дорадчо-консультативного органу, який здійснюватиме нагляд за законністю діяльності органів влади і місцевого самоврядування, покинутих керівництвом.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Києві відбулися установчі збори Народної ради України - об’єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій у ВР України, позафракційних депутатів, які залишаються на позиції захисту Конституції, конституційного ладу, демократії та парламентаризму і виступають проти диктатури і узурпації влади. Народна Рада України постановила депутатам місцевих Рад від опозиційних партій утворити місцеві Народні ради.

24 січня в Чернівцях опозиційні депутати утворили обласну Народну раду та обрали її президію.

Мітингувальники цього ж дня зранку штурмували приміщення Чернівецької ОДА та обласної ради. Після 14 години активісти прорвались до будівлі з чорного ходу. Вони вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й ОДА покинули приміщення. Мітингувальники сформували загони самооборони, які захищають приміщення від можливої контратаки правоохоронців або дій провокаторів та мародерів. Загони самооборони підпорядковуються обласній Народній раді.