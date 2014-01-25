«Свобода» заявляє, що охороняє готель «Україна» від провокацій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

У повідомленні зазначається: «Як стало відомо із достовірних джерел, планувалася провокація із погромами та загрозою життю іноземних журналістів, які висвітлюють перебіг революції Гідності. Група тітушок під виглядом активістів Майдану та під прикриттям представників спецслужб планували увірватися в готель «Україна» та вчинити погром та криваве побоїще іноземних журналістів».

За інформацією прес-служби, «наразі готель узято під контроль активістами «Свободи» та працює у звичному режимі».

«Свобода» закликає «представників правоохоронних органів дотримуватися українського та міжнародного законодавства, припинити криваві провокації та терор проти представників засобів масової інформації, лікарів та мирних протестувальників».