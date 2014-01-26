ЗМІ: "Афганці" знайшли на даху Українського дому бойові набої

Щонайменше жменю набоїв для автомату Калашникова або карабіну Симонова дістали зі снігу на даху Українського дому, повідомляє 5 канал.

Розсипано набої було в такому місці даху, звідки добре видно барикади й табір мітингувальників на Грушевського. Активісти вважають, що в Українському домі працювали снайпери.

Читайте такожМВС заявляє, що не використовує кулі, від яких загинули люди на Грушевського«Питання стріляли в нас чи не стріляли - вже не стоїть. Тут не можна сказати, що хтось випадково йшов гуляючи, і згубив купу патронів, тим більше, це набої до автоматичної зброї армійського зразка - 7.62 на 39. Це автомат Калашнікова або карабін Симонова-СКС. Досить точна зброя на такій відстані», - заявив один з активістів.

Журналісти каналу намагаються отримати з цього приводу коментар МВС, але поки не можуть зв’язатися з речником відомства, сказано в повідомленні.