ЗМІ: "Афганці" знайшли на даху Українського дому бойові набої
Перед світанком афганці, які оглядали приміщення Українського дому, виявили на даху розсипані бойові набої
Щонайменше жменю набоїв для автомату Калашникова або карабіну Симонова дістали зі снігу на даху Українського дому, повідомляє 5 канал.
Розсипано набої було в такому місці даху, звідки добре видно барикади й табір мітингувальників на Грушевського. Активісти вважають, що в Українському домі працювали снайпери.
Читайте такожМВС заявляє, що не використовує кулі, від яких загинули люди на Грушевського«Питання стріляли в нас чи не стріляли - вже не стоїть. Тут не можна сказати, що хтось випадково йшов гуляючи, і згубив купу патронів, тим більше, це набої до автоматичної зброї армійського зразка - 7.62 на 39. Це автомат Калашнікова або карабін Симонова-СКС. Досить точна зброя на такій відстані», - заявив один з активістів.
Журналісти каналу намагаються отримати з цього приводу коментар МВС, але поки не можуть зв’язатися з речником відомства, сказано в повідомленні.