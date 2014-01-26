Міноборони запевняє, що армія не буде брати участь у зіткненнях з мітингувальниками

Міністр оборони України Павло Лебедєв заявив, що Збройні сили України не втручатимуться в конфліктну ситуацію в країні, а пропозиції деяких політиків втрутитися армії у вирішення конфлікту він вважає провокацією. Про це міністр повідомив інформаційному агентству ИТАР-ТАСС.

«Армія буде суворо дотримуватися Конституції і законів України, які чітко прописують її роль, функції і завдання, в тому числі і щодо задіяння Збройних сил», - сказав Лебедєв, виключивши можливість втручання армії у вирішення конфлікту .

Лебедєв також вважає, що пропозиції опозиції, яке вчора озвучив під час переговорів Президент України Віктор Янукович, саме те, "чого й домагається опозиція". Зокрема, він вважає, що один з лідерів опозиції Віталій Кличко, який раніше заявляв про намір стати президентом України, має домогтися цієї посади на чесних виборах.

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"У нас є законно обраний глава держави, якщо Кличко має намір стати президентом, нехай це зробить законним шляхом, перемігши на чесних виборах", - сказав Лебедєв.

Як повідомляв УНІАН, у суботу 25 січня Янукович запропонував лідеру фракції «Батьківщина» Арсенію Яценюку очолити уряд, а Кличку - стати віце-прем'єром з гуманітарних питань. При цьому опозиція все одно вимагає дострокових виборів президента цього року, і водночас готова продовжити переговори.