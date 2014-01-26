Співробітник Українського дому заявляє, що майно музею від захоплення не постраждало

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив провідний науковий співробітник Музею історії міста Київ Віталій Нахманович.

«Майно музею ціле, зламані лише двері фонду музею, а також верхній пожежний вихід», - сказав Нахманович.

За його словами, двері могли зламати представники правоохоронних органів для можливого пошуку шляхів відступу після штурму будівлі мітингувальниками в ніч на 26 січня. Він також зазначив, що під час штурму картини музею, які знаходяться на першому поверсі будівлі, з метою їх збереження було піднято на четвертий і п'ятий поверхи.

«Разом з мітингувальниками , які прорвалися в Український дім, були кілька працівників музею, які швидко зняли картини, записали їх інвентаризаційні номери і підняли на верхні поверхи» - повідомив він.

Нахманович також повідомив, що співробітники МВС перебували в будівлі досить довгий час.

«Від початку Майдану МВС використовувало приміщення як свою базу», - сказав співробітник музею.

При цьому він вважає, що силові структури порушили пакт Реріха, який забороняє використовувати об'єкти культури під час бойових дій.

Читайте такожВ Українському домі активісти закривають мішками розбиті вікна і готують місця для сну

«Цим вчинком вони порушили цей пакт», - сказав Нахманович .

Як повідомляв УНІАН, раніше Українським дім довгий час перебував під контролем силовиків. При цьому МВС заперечувало присутність правоохоронних органів в будівлі.

Увечері 25 січня мітингувальники виявили, що в Український дім поступово стягуються силовики. Протягом кількох годин протестувальники штурмували будівлю. Захопити Українським дім їм вдалося під ранок, після того, як один з лідерів опозиції Віталій Кличко та інші народні депутати провели переговори з керівництвом МВС з виведення силовиків з Українського дому. Співробітники правоохоронних органів безперешкодно залишили Український дім, а активісти зайняли будівлю, в якій незабаром планується відкрити прес-центр і вже відкрито пункт обігріву.

Після захоплення будівлі активісти стали оглядати Український дім . На даху афганці знайшли набої для автомата Калашникова і карабіна Симонова (СКС). За їх словами, це наштовхує на думку про участь снайперів у бойових діях на вулиці Грушевського.

Довідка УНІАН . Пакт Реріха, відомий як Договір про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток, або Вашингтонський Пакт, - перший в історії міжнародний договір про захист культурної спадщини, що визначив перевагу захисту культурних цінностей перед військовою необхідністю, його було підписано у Вашингтоні представниками двадцяти однієї американської республіки 15 квітня 1935 року.