У заворушеннях у Дніпропетровську звинувачують Вілкула

Активісти звинувачують владу, зокрема, віце-прем'єра Олександра Вілкула.

"Як Ви знаєте, сьогодні у Дніпропетровську виникла досить складна ситуація, титушки під прикриттям міліції почали використовувати зброю проти мирних людей.Как нам вдалося дізнатися з достовірних джерел, титушек привозять до Дніпропетровська р. Кривий Ріг, організацією операції по нападу на мирних людей та завезенням титушек безпосередньо займається Олександр Вілкул", - повідомляється на сторінці Евромайдана у Фейсбуці, пише Главред.

В іншому повідомленні спільноти йдеться: "Сьогодні Олександр Вілкул за допомогою завезених титушек з міста Кривий Ріг організував справжнє полювання на мирних людей. Закликаємо всіх жителів м. Дніпропетровськ завтра прийти на 11.00 на площу перед ОДА і показати цим бандюковичам, що влада належить Народу!"

Також, за інформацією активістів, за організацію перевезення титушек з Кривого Рогу до Дніпропетровська безпосередньо відповідав Анатолій Буряк, який очолює департамент баскетболу СК "Кривбас" (почесний президент СК "Кривбас" - є Юрій Вілкул)

Давав накази Анатолію Буряку, за даними активістів, безпосередньо Олександр Вілкул.

"Закликаємо всіх жителів р. Дніпропетровськ, фанів і Ультрас ФК "Дніпро" прийти завтра на 11-00 в ОДА і показати цим бандитам їх справжнє місце", - знову закликали активісти.