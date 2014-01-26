Влада Одеси закликала населення протистояти «загарбникам і екстремістам».

Як сказано у зверненні, розтиражованому департаментом інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради, «в останні дні ми спостерігаємо в Одесі спробу експорту заворушень з інших регіонів країни».

«За наявною інформацією, більшість екстремістських проявів - справа рук заїжджих провокаторів. Ми вже спостерігали таких в Одесі неодноразово - коли вони намагалися мити чоботи в наших фонтанах і руйнувати пам`ятник засновникам нашого міста. І кожен раз одесити давали гідну відсіч заїжджим гастролерам. Тому що багатонаціональна Одеса - яскравий приклад того, як люди різного віросповідання і різних культур можуть жити і трудитися в мирі та злагоді», - сказано в документі.

«Одесити - господарі свого міста, в якому немає місця насильству, варварству і беззаконню. Гостей ми любимо і вітаємо, а загарбникам і екстремістам тут не місце. Як кажуть в Одесі - не вчіть нас жити!», - зазначили автори звернення