У Дніпропетровську за ніч суд арештував 15 активістів
08:28, 27 січня 2014Політика
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За ніч після штурму ОДА в Дніпропетровську арештовано 15 осію, які проведуть 2 місяці під вартою
Штурм ОДА у Дніпропетровську / Facebook
Два місяці під вартою присудив Бабушкінський райсуд Дніпропетровська 15-тьом затриманим активістам, за участь у бійці під будівлею Дніпропетровської ОДА, передає 5 канал.
Трьох неповнолітніх відпустили на поруки батьків.
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Загалом затримано кілька десятків активістів. До суду привезли їх побитими. Один з них, за словами родичів, інвалід і йому потрібно приймати ліки. Люди під судом кажуть, доправили не всіх затриманих.
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