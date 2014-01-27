У Дніпропетровську за ніч суд арештував 15 активістів

08:28, 27 січня 2014
Політика
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За ніч після штурму ОДА в Дніпропетровську арештовано 15 осію, які проведуть 2 місяці під вартою

Штурм ОГА в Днепропетровске / Facebook

Два місяці під вартою присудив Бабушкінський райсуд Дніпропетровська 15-тьом затриманим активістам, за участь  у бійці під будівлею Дніпропетровської ОДА, передає 5 канал.

Трьох неповнолітніх відпустили на поруки батьків. 

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Загалом затримано кілька  десятків активістів.  До суду привезли їх побитими. Один з них, за словами родичів, інвалід  і йому потрібно приймати ліки. Люди під судом кажуть,  доправили не всіх затриманих.

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