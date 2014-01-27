У Дніпропетровську за ніч суд арештував 15 активістів

Два місяці під вартою присудив Бабушкінський райсуд Дніпропетровська 15-тьом затриманим активістам, за участь у бійці під будівлею Дніпропетровської ОДА, передає 5 канал.

Трьох неповнолітніх відпустили на поруки батьків.

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Загалом затримано кілька десятків активістів. До суду привезли їх побитими. Один з них, за словами родичів, інвалід і йому потрібно приймати ліки. Люди під судом кажуть, доправили не всіх затриманих.