Генсек НАТО закликав українських політиків до діалогу

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це глава Альянсу заявив у понеділок у Брюсселі, представляючи звіт про свою діяльність у 2013 році.

«Я із великим занепокоєнням слідкую за драматичними подіями в Україні. Я суворо засуджую насильство, яке ми бачили. Я відзначаю величезну відповідальність влади за деескалацію кризи і захисту мирних демонстрантів. Я закликаю усі сторони не допустити подальшої ескалації і насильства та опрацювати рішення, що ґрунтується на діалозі», - наголосив Расмуссен.

Генсек НАТО відзначив, що «суверенна, незалежна і стабільна, твердо віддана демократії і верховенству права Україна є ключовим чинником для євроатлантичної безпеки».

«Ми закликаємо владу забезпечити конструктивний діалог заради пошуку мирного вирішення конфлікту», - також підкреслив генсек НАТО.