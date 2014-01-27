Російська опозиція підтримує українців у прагненні до свободи

Про це йдеться в заяві президії Центральної ради партії «Народний Альянс», текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Останніми тижнями в Україні відбуваються події, які мають величезне значення для українського народу, і які, безперечно, вплинуть на російську політичну і суспільну ситуацію. Ми підтримуємо і солідарні з прагненням українського народу до свободи і зміни влади, яка стала на шлях систематичного порушення конституційних свобод громадян. Ми бачимо багато схожого в підходах і методах української і російської влади», - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що Президент і уряд України «загрузли в корупції так само, як і російські». Прийняття законів, що обмежують конституційні права громадян, стало приводом для масових виступів - це спроба реалізувати той самий антидемократичний сценарій, який спостерігається в Росії. Так само, як у Росії, влада замість діалогу з населенням віддає перевагу силовому сценарію придушення протестів, вважають у «Народному Альянсі».

«В умовах, коли зневажаються конституційні права і свободи народу, в нього є право на масовий протест і силове протистояння влади, яка втратила легітимність. Таке право для опору встановлення тиранії є невід'ємною частиною правової системи демократичної держави. У масових акціях проти нинішньої влади в Києві та українських регіонах беруть участь сотні тисяч людей, а підтримують їх мільйони громадян України. Їх не можна приписати діям купки екстремістів або пояснити впливом ззовні, це справжній вияв волі народу», - йдеться в заяві.

Наголошується, що російська влада і контрольовані державою ЗМІ хочуть представити масові протести в Україні як недружні стосовно Росії.

«Ми вважаємо, що це не так. Ми раді бачити, що у братській Україні у народу є громадянська самосвідомість, прагнення і здатність захищати свої права і свободи, домагатися того, щоб влада була репрезентативна й некорумпована. В інтересах російського суспільства, щоб в Україні перемогли прогресивні демократичні сили, це наблизить зміни і в нашій країні», - наголошують у російській опозиції.

При цьому в заяві наголошується, що рух України до Європи не суперечить інтересам Росії, яка теж має рухатися до європейських цінностей, які включають в себе репрезентативну політичну систему і чесні вибори, незалежну судову систему, об'єктивні засоби масової інформації. «При цьому політика путінської адміністрації стосовно України націлена не на зближення народів, а на зближення корумпованих кланів, на те, щоб громадяни України та Росії ставилися один до одного з підозрою», - вважають у «Народному Альянсі».

У партії також переконані, що відповідальність за смерть активістів повністю несе українська влада, і винні мають обов'язково зазнати покарання.

«Події в Україні показують нам, росіянам, що політика «закручування гайок», наступ на громадянські та політичні свободи і неможливість нормального функціонування опозиції в рамках політичної системи ведуть до силового протистояння і жертв, а не до сумнозвісної стабільності», - наголошується в заяві.