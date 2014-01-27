Депутати повинні скасувати «закони 16 січня» - Тігіпко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Тігіпка.

«Вважаю, що в Україні не можна вводити надзвичайний стан, оскільки ще не всі можливості для переговорів використані. Гарна нагода для пошуку компромісу – завтрашнє засідання Верховної Ради, на якому, на мій погляд, депутати повинні прийняти рішення про скасування «законів 16 січня»", – заявив Тігіпко.

Крім того, переконаний депутат, завтра на засіданні парламенту доцільно ухвалити закон про продовження амністії учасникам масових протестів.

«При цьому опозиція також повинна зробити крок назад і залишити захоплені адміністративні будівлі. Звільнення Міністерства юстиції – позитивний сигнал», – наголосив Тігіпко.

На його думку, таким чином сторонам вдасться прийти до «нульового» варіанту, знизити градус напруги в суспільстві і створити основу для подальших переговорів на найвищому рівні.