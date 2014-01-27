У Кіровограді близько тисячі активістів Євромайдану пройшли ходою

До організаторів Євромайдану протягом дня надходила інформація про можливі провокації під час акції, тому вони вирішили відвести людей в безпечніше місце - на площу Богдана Хмельницького. Близько тисячі людей сформували колону та рушили в бік площі. При цьому активісти не заважали руху машин, оскільки пересувалися тротуаром. Дорогою люди вигукували: “Банду геть!”, “Кіровоград, вставай!”, “Вставай з дивана, жени пахана!”. Колону супроводжували міліціонери.

Біля постаменту пам`ятника Богдану Хмельницькому пройшов мітинг, під час якого громадські активісти закликали людей збиратися завтра на акцію, заплановану на десяту годину.

Потім учасники акції вирішили пікетувати районний відділ міліції. Частина людей розійшлись, тому до міліції вирушило близько двохсот активістів. Цього разу колона зайняла одну дорожню смугу.

Під стінами міліції люди заспівали гімн України, а також скандували “Слава Україні!” та “Банду геть!”. Пікет триває.