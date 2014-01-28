Єврокомісар: Росія та ЄС повинні припинити боротися за Україну

Перед початком саміту ЄС - Росія комісар Євросоюзу з енергетики Гюнтер Еттінгер (Günther Oettinger) закликав Москву і Брюссель не вступати в конфлікт навколо України, повідомляє Deutsche Welle.

"Перетягування Києва до Москви або до Брюсселю не призведе ні до чого. Тут можуть бути тільки переможені", - заявив єврокомісар газеті Bild.

За його словами, мова на саміті повинна йти про "єдиної точки зору". "З одного боку, економічні, культурні та історичні зв'язки між Україною і Росією були великими. З іншого боку економічний порядок Євросоюзу надає великі можливості. Ми повинні знайти шляхи, як Україна зможе тісніше співпрацювати з ЄС", - цитує Еттінгера сайті видання у вівторок, 28 січня.

Читайте такожУ ЄС заявили, що вимога Фюле до Януковича буде дуже чіткою

Німецький політик назвав правильним рішення укласти угоду про асоціацію між Києвом і Брюсселем, підкресливши, що мова не йде про членство в Євросоюзі. Одночасно, за словами члена Єврокомісії, необхідно забезпечити можливість торгівлі між Україною і Росією. "Нам потрібен справжній баланс економічних інтересів всіх трьох сторін", - упевнений Гюнтер Еттінгер.

Черговий саміт ЄС - Росія відкривається 28 січня в Брюсселі.