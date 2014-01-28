У Кличка побоюються, що заява Азарова про відставку може бути «трюком»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат від партії «УДАР» Павло Розенко.

«Я не виключаю, що це трюк. Від влади можна чекати всього, що завгодно», - сказав він.

За словами Розенка, до цього влада може вдатися через те, що «посипалася» фракція Партії регіонів.

Разом з тим він зазначив, що після подачі заяви Азарова, тільки тепер Президент може вирішити - відправляти Азарова у відставку чи зробити його виконуючим обов'язки, або відхилити відставку, або призначити виконуючим обов'язки іншу кандидатуру.

Одночасно Розенко зазначив, що опозиція поки що серйозно не розглядала питання формування свого уряду, уточнивши, що для цього потрібно створити необхідні умови, зокрема відправити чинний уряд у відставку, амністувати учасників вуличних протестів і повернутися до Конституції 2004 року.

«Повинні бути створені умови, на яких ми зможемо нормально сформувати свій уряд», - уточнив Розенко.

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«Поки цих умов немає», - додав він.

Крім того, опозиційний депутат нагадав, що відставка уряду є одним з небагатьох вимог Майдану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні ВР міг бути розглянуто питання про недовіру уряду. Перед цим депутати фракції Партії регіонів прийняли рішення самостійно визначатися при голосуванні з питань, винесених на сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Позитивне голосування ВР за недовіру уряду тягне за собою його відставку.

Відразу після відкриття засідання ВР з'явилася інформація від прес-служби уряду, що Азаров написав заяву про відставку.