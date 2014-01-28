Суд звільнив ще одного з учасників подій на Банковій 1 грудня - ЗМІ

Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності Миколу Лазаревського – одного з учасників подій на Банковій 1 грудня, повідомляє «5-й Канал».

Під судом Лазаревського зустрічали кілька десятків активістів Євромайдану. Він заявив, що відмовлятися від активної громадянської позиції не збирається і знову піде на Майдан.

У свою чергу заступник прокурора Шевченківського району Києва Михайло Мельник прокоментував: «Застосування закону, який було прийнято, дозволяє звільнити цих осіб від кримінального покарання. Наразі прокурорами в рамках дії цього закону прийнято рішення про закриття 35-ти кримінальних проваджень вказаної категорії. Щодо 8-ми осіб прийнято рішення про звільнення їх від відповідальності та ще щодо 13-ти осіб підготовлено відповідні клопотання».