В Івано-Франківську цілий підрозділ "Альфа" перейшов на бік народу

Як повідомляє "Галицький кореспондент", 28 січня зранку івано-франківських бійців "Альфа" зібрали на нараду і поставили ультиматум: або підтримати чинну владу, або звільнятися.

"Оскільки ми присягали українському народу, ми вирішили піти у відставку всім підрозділом", — зазначив один з бійців.

Цю інформацію підтвердив депутат Івано-Франківської облради Микола Палійчук, зазначає iPress.