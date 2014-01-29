В Івано-Франківську цілий підрозділ "Альфа" перейшов на бік народу
00:14, 29 січня 2014Політика
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Шість представників Івано-Франківського центру спеціальних операцій "Альфа" написали рапорти на звільнення.
Як повідомляє "Галицький кореспондент", 28 січня зранку івано-франківських бійців "Альфа" зібрали на нараду і поставили ультиматум: або підтримати чинну владу, або звільнятися.
"Оскільки ми присягали українському народу, ми вирішили піти у відставку всім підрозділом", — зазначив один з бійців.
Цю інформацію підтвердив депутат Івано-Франківської облради Микола Палійчук, зазначає iPress.
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