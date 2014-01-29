Черкаський губернатор: Машини автомайданівців загорілися через технічну несправність

Про це заявив на прес-конференції голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб, повідомляє Радіо Свобода.

"Те, що стосується машин, то їх так сильно ганяють… Мабуть, невдалий технічний огляд привів до таких випадків, коли замкнула кабельна продукція, або ще що-небудь трапилося…", - сказав він.

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"Я ж не знаю, що там було. І ви ж подивіться, машин багато було. 56 приїхало тільки з Києва. А ви кажете – загорілося дві. Ну, це ж така ситуація. Якби хтось спеціально це робив, то зробив би й з усіма іншими", - заявив він.

Голова Черкаської ОДА також переконаний, що повторний штурм ОДА уночі з 26 на 27 січня був «загальною спланованою акцією місцевих опозиціонерів і з Києва активної групи, які тільки для цього пристосовані».

Окрім того, Сергій Тулуб повідомив, що не збирається подавати у відставку, якої вимагали активісти. Він вважає, що за нинішньої ситуації було б найпростіше написати заяву на звільнення.

«Повірте, мені було б жити набагато легше, але це був би з мого боку безвідповідальний крок. А я не з тих людей. І відступати від якихось проблем я ніколи не буду. Я звик їх вирішувати послідовно, наполегливо, організовано… Що стосується посади цієї, то є чинний президент, поки він буде вважати, що моє керування на цій посаді доцільне, я й буду тут бути. Поки не буде ухвалене інше рішення» – заявив він.

Тулуб додав, що отримує від різних людей, черкащан і не тільки, купу дзвінків і СМС із підтримкою своїх дій.

Водночас він відкинув звинувачення опозиції щодо того, що штурми облдержадміністрації – це провокація влади, оскільки, за його словами, під час обох штурмів і донині він «перебуває у черговій відпустці».