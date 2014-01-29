Польський прем'єр закликав світ до нейтралітету в питанні України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова польського уряду Дональд Туск в інтерв'ю польському телеканалу TVP та українському 5 каналу.

При цьому Туск вважає, що сусідні з Україною й інші держави повинні зберігати політичний нейтралітет.

Він назвав важливим те, щоб рішення про майбутнє України приймалися виключно і тільки в Києві". "Якщо очікуємо від усіх сусідів України, від усіх держав такої позитивної нейтральності, політичної нейтральності, то самі теж повинні так чинити", - сказав Туск.

Читайте такожПремєр Польщі: Конфлікт і репресії в Україні - це шлях до катастрофиНа його думку, західна допомога для України у підсумку приведе до кращих результатів, ніж "сьогоднішня модель".

За словами Туска, Україна потребує допомоги і в європейській перспективі. При цьому він позитивно оцінив протести за євроінтеграцію і стриманість української влади.

"Давайте подивимося на цю велику суспільну енергію, яка вивільнюється під час маніфестацій, наявних на Майдані в Києві та багатьох інших містах, але також, всупереч всьому, на стриманість влади. Давайте подивимося на це, як на доказ того, що Україна шукає цю дорогу, для зміцнення незалежності та виходу на дорогу модернізації", - сказав прем'єр Польщі.