Тягнибок не виключає невеликих поступок опозиції щодо закону про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, зараз триває дискусія, оскільки опозиція наполягає на голосуванні цього закону про декриміналізацію без умов, а влада наполягає, що мають бути відкладальні умови.

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«Саме через це не знайдено консенсус до цього часу. Ну, можливо, ми підемо на якісь поступки, але ці поступки мають бути мінімальними», - сказав Тягнибок, водночас відмовившись говорити, про які поступки може йти мова.

«Вони (влада – УНІАН) кажуть, що для них було б непогано, якби цей законопроект був проголосований всіма фракціями, але якщо всіма, то тоді нам треба теж поступатися», - сказав Тягнибок, ще раз додавши, що мова може йти лише про мінімальні поступки.

Читайте такожНародна рада вирішила наполягати на своєму варіанті закону про амністіюУ свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зауважив, що зараз опозиція вимагає, щоб із закону про амністію були виключені статті про умисне вбивство, тобто всі справи про вбивства активістів Майдану мають бути розслідуванні і злочинці повинні бути встановлені і покарані.

Також, на думку опозиції, не повинні потрапити під амністію ті, хто бив журналістів. І третє - під амністію не повинні потрапляти ті, хто катував людей, а також ті, хто викрадав людей, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, між владою та опозицією залишились розбіжності щодо термінів введення в дію закону про амністію учасників акцій протесту.

У владі наполягають, щоб закон про амністію набував чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів.