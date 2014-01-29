П’ятитисячна колона вийшла з Майдану і прямує вгору Інститутською
13:58, 29 січня 2014Політика
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5-тисячна колона демонстрантів вийшла з Майдану і прямує вгору вулицею Інститутською
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники йдуть проїжджою частиною вулиці та скандують: «Слава Україні, Героям слава!». Автомобільний рух зупинено.
Початок колони вже пройшов перехрестя вулиць Шовковична та Інститутська.
Мітингувальники повернули на Кріпосному провулку в бік Верховної Ради.
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Колона продовжує рухатися у бік станції метро «Арсенальна», частина мітингувальників дійшла безпосередньо до площі перед станцією метро.
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