Оппозиція зайшла на нараду Партії регіонів
21:16, 29 січня 2014Політика
0 0
Опозиційні лідери Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок зайшли на нараду Партії регіонів.
Оппозиція зайшла на нараду Партії регіонів
Лідер УДАРу Віталій Кличко зазначає, що опозиція вимагає діалогу з Президентом України Віктором Януковичем.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, очікуючи на завершення наради Партії регіонів.
"Було б непогано поспілкуватися з лідерами опозиційних сил з Президентом України по вирішенню тієї ситуаціїх, яка на сьогодні є в парламенті", - сказав Кличко.
Він впевнений, що має відбутися відповідна дискусія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter