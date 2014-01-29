Оппозиція зайшла на нараду Партії регіонів

Лідер УДАРу Віталій Кличко зазначає, що опозиція вимагає діалогу з Президентом України Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, очікуючи на завершення наради Партії регіонів.

"Було б непогано поспілкуватися з лідерами опозиційних сил з Президентом України по вирішенню тієї ситуаціїх, яка на сьогодні є в парламенті", - сказав Кличко.

Він впевнений, що має відбутися відповідна дискусія.