У ПР не виключають, що робота парламенту продовжиться і завтра

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він зазначив, що навколо законопроекту про амністію відбувається певна «криза», яку «потрібно було розв’язувати шляхом доручення Президента України».

«Він зараз тут (Віктор Янукович прибув у Верховну Раду України – УНІАН), і я дуже сподіваюсь, що спільна позиція буде знайдена. Якщо навіть сьогодні не буде знайдена, можливо, ми продовжимо роботу на завтрашній день», - сказав Мірошниченко.

Він також наголосив, що рішення фракції ПР – голосувати за його варіант законопроекту про амністію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Як заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової у парламент, щоби «промивати» мізки депутатам - регіоналам, які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».