Після візиту в Раду Янукович пішов на лікарняний

Президент України Віктор Янукович перебуває на лікарняному.

Про це повідомив заступник керівника Державного управління справами з медичних питань Олександр Орда, інформує прес-служба глави держави.

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«Президенту України відкрито лікарняний лист у зв’язку з гострим респіраторним захворюванням, що супроводжується високою температурою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України Віктор Янукович, в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов і голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв відвідали ВР. Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

На думку лідера «УДАРу» Віталія Кличка, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової до парламенту, щоб "промивати" мізки депутатам - регіоналам, які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».

Під час засідання фракції Віктор Янукович заявив, що оголосить дострокові парламентські вибори в Україні, якщо опозиція і влада не зможуть у найближчі тижні домовитися між собою.

Як повідомив нардеп від ПР Володимир Олійник, Янукович попередив їх, що до нього є багато звернень з приводу дострокових парламентських виборів. Він також розповів, що Янукович на засіданні фракції нагадав депутатам про те, що є конкретний план дій і узгоджений проект закону про амністію, який передбачає звільнення адміністративних установ і його треба виконувати.

Цю ж інформацію підтвердив і Віталій Кличко.

«На жаль, було оголошено, що в разі неголосування Президент розглядає можливість розпустити парламент», - сказав Кличко.