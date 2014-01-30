Рибак відкидає можливість запровадження надзвичайного стану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами спікера, Президент однозначно ставить завдання перед всіма органами влади не застосовувати ніяких насильницьких дій розв'язання проблеми.

Читайте такожРибак підписав закон про амністію "Що стосується надзвичайного стану - ні на одній нараді, ні на якому рівні це питання не розглядалося, і я не вірю, і я знаю точно, що ніякого надзвичайного стану не може бути", - підкреслив Рибак.

Читайте такожСиловий сценарій не знято з порядку денного - ЯценюкВін закликав робити усе, аби не пролилось більше жодної краплі крові, щоб всі проблеми були розв'язані мирним шляхом.