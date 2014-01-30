Рибак відкидає можливість запровадження надзвичайного стану
13:10, 30 січня 2014Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак відкидає можливість запровадження надзвичайного стану в Україні.
Рибак запевнив, що введення НС не обговорюється
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
За словами спікера, Президент однозначно ставить завдання перед всіма органами влади не застосовувати ніяких насильницьких дій розв'язання проблеми.
Читайте такожРибак підписав закон про амністію "Що стосується надзвичайного стану - ні на одній нараді, ні на якому рівні це питання не розглядалося, і я не вірю, і я знаю точно, що ніякого надзвичайного стану не може бути", - підкреслив Рибак.
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