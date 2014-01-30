Лукаш розповіла, коли Янукович остаточно скасує «закони 16 січня»

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Олена Лукаш заявила на зустрічі з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії.

Читайте такожРибак підписав скасування законів 16 січня і направив на підпис Януковичу«Сьогодні їх підписав голова Верховної Ради. Одним законом ми скасували 9 законів. Але є проблема, як нормативно все оформити. Апарат Верховної Ради впорався з цим завданням. Саме з цим пов’язана певна затримка підписання законів спікером. Сьогодні закон вже буде в Адміністрації Президента, й у Президента буде 15 днів на його підписання. Зараз цей закон потрапив до Кабміну, до Мін’юсту, які повинні надати свої висновки, і до всіх управлінь Адміністрації Президента. Саме після їх висновків Президент підпише. Це обговорювалось на робочій групі», - сказала Лукаш.

Читайте такожРибак підписав закон про амністію Як повідомляв УНІАН, 28 січня Верховна Рада скасувала 9 законів, прийнятих 16 січня 2014 року, що обмежували права і свободи громадян, які викликали ескалацію напруженості в суспільстві, що призвело до людських жертв.