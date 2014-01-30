Лукаш розповіла, коли Янукович остаточно скасує «закони 16 січня»
Президент України Віктор Янукович підпише закон про скасування «законів 16 січня» після отримання висновків Кабінету міністрів, Міністерства юстиції та Адміністрації глави держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Олена Лукаш заявила на зустрічі з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії.
Читайте такожРибак підписав скасування законів 16 січня і направив на підпис Януковичу«Сьогодні їх підписав голова Верховної Ради. Одним законом ми скасували 9 законів. Але є проблема, як нормативно все оформити. Апарат Верховної Ради впорався з цим завданням. Саме з цим пов’язана певна затримка підписання законів спікером. Сьогодні закон вже буде в Адміністрації Президента, й у Президента буде 15 днів на його підписання. Зараз цей закон потрапив до Кабміну, до Мін’юсту, які повинні надати свої висновки, і до всіх управлінь Адміністрації Президента. Саме після їх висновків Президент підпише. Це обговорювалось на робочій групі», - сказала Лукаш.
Читайте такожРибак підписав закон про амністію Як повідомляв УНІАН, 28 січня Верховна Рада скасувала 9 законів, прийнятих 16 січня 2014 року, що обмежували права і свободи громадян, які викликали ескалацію напруженості в суспільстві, що призвело до людських жертв.