Булатов під час катувань мріяв, що вирветься і піде на риболовлю

Про це пише на своїй сторінці у Facebook Анатолій Гриценко.

"Щойно говорив з Дмитром Булатовим. Головне, живий!",- написав він.

За його словами, усі ці дні Дмитра "катували, різали і розпинали".

Деталі свого викрадення активіст Автомайдану пообіцяв розказати пізніше.

"Усе тіло болить, з порізаного вуха ллється кров. Але духом сильний! На слова підтримки бадьоро відповів: Слава Україні! Зараз син Олексій разом з другом з Автомайдану везуть Дмитра в надійне місце, надати допомогу.Побажаймо йому швидкого одужання!", - пише Гриценко.

За його словами, Булатов зізнався, що під час катувань мріяв, що вирветься і піде на риболовлю.