Булатов під час катувань мріяв, що вирветься і піде на риболовлю
23:13, 30 січня 2014Політика
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Один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов дав коротеньке інтерв'ю.
Деталі свого викрадення активіст Автомайдану пообіцяв розказати пізніше / Алексей Гриценко
Про це пише на своїй сторінці у Facebook Анатолій Гриценко.
"Щойно говорив з Дмитром Булатовим. Головне, живий!",- написав він.
За його словами, усі ці дні Дмитра "катували, різали і розпинали".
Деталі свого викрадення активіст Автомайдану пообіцяв розказати пізніше.
"Усе тіло болить, з порізаного вуха ллється кров. Але духом сильний! На слова підтримки бадьоро відповів: Слава Україні! Зараз син Олексій разом з другом з Автомайдану везуть Дмитра в надійне місце, надати допомогу.Побажаймо йому швидкого одужання!", - пише Гриценко.
За його словами, Булатов зізнався, що під час катувань мріяв, що вирветься і піде на риболовлю.
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