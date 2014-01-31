Кличко: Тортури Булатова - це залякування для всіх активістів

Тортури і знущання, яких зазнав один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, є актом залякування незгодних із владою, заявив голова партії «УДАР» Віталій Кличко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами Кличка, який відвідав Булатова вночі в лікарні, "те, що зробили з Дмитром, - це акт залякування усіх активних громадян. Адже Автомайдан - ефективний рух, який бореться проти влади, і вже постраждало багато його активістів - кого побили, кому розтрощили машини, кого засудили. Дмитра, одного з лідерів Автомайдану, і людину, яка не боїться висловлювати свою громадянську позицію, викрали і тиждень піддавали тортурам".

Читайте такожБулатов під час катувань мріяв, що вирветься і піде на риболовлю

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. За їхніми словами, востаннє на зв'язок Булатов виходив увечері 22 січня. Останнім часом Булатов ховався.

У Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка. У міліції відзначили, що проводяться дії з встановлення місцезнаходження Булатова.

За інформацією ТСН, Булатов знайшовся ввечері 30 січня у селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Лідер Автомайдану не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом. Після тривалих катувань його вивезли та викинули з машини. Жорстоко побитий чоловік йшов селом, стукаючи у всі двері, коли нарешті його впустив один з місцевих жителів. Від нього Булатов подзвонив своїм друзям, які й забрали його.