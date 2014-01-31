Колишній міністр охорони здоров’я закликає Януковича знайти відповідальних за антигуманні накази
Колишній голова МОЗ Микола Поліщук закликає Януковича не порушувати міжнародні конвенції, які забороняють насильство та викрадення людей.
Колишній міністр охорони здоров’я, перший віце-президент Міжнародного Червоного Хреста України Микола Поліщук закликає Президента України Віктора Януковича до мирного розв’язання ситуації і непорушення міжнародних конвенцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки», Поліщук заявив: «Доки Ви Президент, Ви можете визначити винних у протиправних діях міністрів, військових, своїх радників, – тих, хто віддає антигуманні накази та виконує їх, і прийняти відповідні рішення для погашення конфлікту».
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У зверненні зазначається, що влада України порушує міжнародну Конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях, яка була ратифікована УРСР у 1954 році. «Ця конвенція поширюється не тільки на військових, а й на членів інших ополчень та добровільних загонів, зокрема членів організованих рухів опору, які належать до одної зі сторін конфлікту», - наголосив Поліщук.
За його словами, згідно із конвенцією, заборонено насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження і тортури, наругу над людською гідністю, образливе та принизливе ставлення, а також суворо забороняються будь-які замахи на життя чи будь-яке насилля над особистістю поранених та хворих.
«Положення конвенції забороняють насильство відносно осіб, які супроводжують гуманітарні дії, забороняють викрадення людей», - нагадав Поліщук.
Він наголосив, що «влада порушила міжнародні угоди і вона заслуговує міжнародних санкцій».