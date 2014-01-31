Колишній міністр охорони здоров’я закликає Януковича знайти відповідальних за антигуманні накази

Колишній міністр охорони здоров’я, перший віце-президент Міжнародного Червоного Хреста України Микола Поліщук закликає Президента України Віктора Януковича до мирного розв’язання ситуації і непорушення міжнародних конвенцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки», Поліщук заявив: «Доки Ви Президент, Ви можете визначити винних у протиправних діях міністрів, військових, своїх радників, – тих, хто віддає антигуманні накази та виконує їх, і прийняти відповідні рішення для погашення конфлікту».

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У зверненні зазначається, що влада України порушує міжнародну Конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях, яка була ратифікована УРСР у 1954 році. «Ця конвенція поширюється не тільки на військових, а й на членів інших ополчень та добровільних загонів, зокрема членів організованих рухів опору, які належать до одної зі сторін конфлікту», - наголосив Поліщук.

За його словами, згідно із конвенцією, заборонено насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження і тортури, наругу над людською гідністю, образливе та принизливе ставлення, а також суворо забороняються будь-які замахи на життя чи будь-яке насилля над особистістю поранених та хворих.

«Положення конвенції забороняють насильство відносно осіб, які супроводжують гуманітарні дії, забороняють викрадення людей», - нагадав Поліщук.

Він наголосив, що «влада порушила міжнародні угоди і вона заслуговує міжнародних санкцій».