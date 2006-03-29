Руслана готова припинити кар`єру співачки

Співачка, кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна» (№5 у виборчому списку) Руслана ЛИЖИЧКО має намір відвідувати всі засідання Верховної Ради України.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Сегодня», опублікованому сьогодні, 29 березня.

«Я готова радикально змінити свій концертний та особистий графік для того, щоб відвідувати всі засідання. Можу навіть припинити свою кар`єру», - сказала Р.ЛИЖИЧКО.

Вона пропонує провести реформи, які стимулювали б підприємців вкладати гроші в культурні проекти, доброчинність, підтримувати талановиту молодь. На її думку, бізнесменів-меценатів необхідно звільняти від податків. «Законопроект про меценатство – перше, що я представлю на розгляд у Верховну Раду», - сказала співачка.

Р.ЛИЖИЧКО також повідомила, що «просуватиме» законопроект, який гарантує студентам стипендію на рівні прожиткового мінімуму, працевлаштування та вирішення житлових проблем.

За її словами, вона планує займатися захистом авторських прав та інтелектуальної власності, що «дозволить артистам не жебракувати по спонсорах, а мати чіткі схеми, за якими діють вже тільки закони конкуренції».