У президентських перегонах все ще лідирує Янукович, Кличко дихає в спину - дослідження

Про це свідчать дані загальноукраїнського соціологічного дослідження, яке проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».

За даними дослідження, третю сходинку президентського рейтингу займає Петро Порошенко – 10,5%. Арсеній Яценюк в свою чергу отримує підтримку у вигляді 6,3% голосів виборців. Лідер КПУ П.Симоненко – 4,5%, а лідер ВО»Свобода» О.Тягнибок – 3,6%.

Близько третини виборців заявляють, що не знають за якого кандидата віддали б свій голос та чи взагалі прийшли б на вибори.

За умови включення до виборчого списку кандидатури Ю.Тимошенко (відповідно виключення зі списку А.Яценюка) голоси українців розподілились наступним чином. Лідерство утримує В.Янукович – 20,4%, другу позицію розділяють В.Кличко та Ю.Тимошенко – 14,8% та 14,6% відповідно. П.Порошенко підтримали б в такому випадку 9,0% виборців. Лідер КПУ П.Симоненко – 4,0%, а лідер ВО»Свобода» О.Тягнибок – 3,2%.

Дослідження було проведене у період з 17 по 26 січня 2014 року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать).

Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та типом поселення (місто/село). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 2,2%.