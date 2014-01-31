У Дніпропетровську суд змінив міру запобіжного заходу 8 заарештованим активістам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР» з посиланням на народного депутата від “УДАРу” Сергія Капліна.

Шістьом заарештованих пом’якшили запобіжний захід на домашній арешт, двох відпустили під на особисте зобов’язання, оскільки вони інваліди II і III груп.

Читайте такожУ Кіровограді суд відпустив заарештованого викладача КДПУ ім. ВинниченкаЗокрема, народний депутат України Андрій Павелко взяв на поруки (особисте зобов’язання) інваліда дитинства Владислава Каченюка, який був арештований за звинуваченням в штурмі Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня.

«На проханням друзів Владислава подав клопотання до суду з готовністю взяти його на поруки. Цинізм ситуації з його арештом в тому, що хлопець з дитинства мав інвалідність і в нього зберігаються фізичні обмеження. В його матері Маргарити також інвалідність. Саме таких заручників брала влада. Зараз допомагаємо Владиславу з реабілітацією й намагатимемося допомогти з роботою», - сказав Павелко.

Читайте такожУ Дніпропетровську за ніч суд арештував 15 активістівУ Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області УНІАН повідомили, що в період з 26 по 30 січня п.р. в Дніпропетровській області затримано 43 підозрюваних за участь у масових заворушеннях. Зокрема в Дніпропетровську – 37, Кривому Розі – 4, Жовтих Водах – 2). За рішенням суду з них 26 осіб заарештовано: у. Дніпропетровську – 22, Кривому Розі – 4. Стосовно двох затриманих у Дніпропетровську застосовано домашній арешт, 4 особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Щодо 2 затриманих міра запобіжного заходу розглядається у суді Жовтих Вод. Інші відпущені додому під особисте зобов’язання, повідомляє ВЗГ.