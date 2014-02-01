В Москві розтрощили офіс, шукаючи Комітет солідарності з Майданом

02:00, 01 лютого 2014
Політика
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У Москві в офіс Спілки захисту прав споживачів увірвалися 50 невідомих у масках і влаштували обшук.

 Про це телеканалу "Дождь" розповів голова спілки Михайло Аншаков, повідомляє ТСН.

Він додав, що нападники шукали Комітет солідарності з українським Майданом.

Аншаков зауважив, що збирається домагатися порушення кримінальної справи за фактом обшуку.

Про створення Комітету солідарності з Майданом повідомив раніше колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов.

У своєму блозі він написав, що комітет збирає гуманітарну допомогу учасникам Майдану і постраждалим під час сутичок.

Комітет також має намір організувати акції на підтримку Майдану. Зокрема, 2 лютого планують пікетувати посольство України в Москві.

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