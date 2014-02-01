В Москві розтрощили офіс, шукаючи Комітет солідарності з Майданом

Про це телеканалу "Дождь" розповів голова спілки Михайло Аншаков, повідомляє ТСН.

Він додав, що нападники шукали Комітет солідарності з українським Майданом.

Аншаков зауважив, що збирається домагатися порушення кримінальної справи за фактом обшуку.

Про створення Комітету солідарності з Майданом повідомив раніше колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов.

У своєму блозі він написав, що комітет збирає гуманітарну допомогу учасникам Майдану і постраждалим під час сутичок.

Комітет також має намір організувати акції на підтримку Майдану. Зокрема, 2 лютого планують пікетувати посольство України в Москві.