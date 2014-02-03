Кравчук: Це неправда, що Україна - нацистська та фашистська держава

В Україні відсутній неонацизм, водночас існує звуження прав опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу на тему “Демократичний процес і загрози радикалізації в Україні” заявив перший Президент України Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, у нинішній політичній кризі неонацизм відсутній. “Але є проблеми звуження можливості опозиції ефективно працювати у парламенті. І потім це вилилося на вулиці. Тому боротьба з фашизмом, нацизмом без аналізу прорахунків влади не принесе користі, а лише загострить ситуацію”, - сказав Кравчук.

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Він вважає, що правий та лівий екстремізм існує там, де відбувається звуження демократії. “Де немає демократичної Конституції, там з`являються диктаторські режими, з`являється нацизм. Це неправда, що у нас нацистська і фашистська держава. Окремі прояви не формують картину в цілому. Тому винуватити, що Україна найбільш фашизована держава, - я відкидаю це з порогу. Потрібно говорити про вихід з політичної кризи, а не про фашизм”, - сказав Кравчук.