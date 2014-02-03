ЄС активізує зусилля для надання допомоги Україні – речниця Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Читайте такожСША і ЄС готують план фінансової допомоги Україні - Ештон«Ми вбачаємо у цьому дві складові: політичну та економічну. Щодо економічної ситуації, яка погіршується, ми шукаємо варіанти, що в цій ситуації можна зробити спільно з міжнародними партнерами», - відзначила вона та наголосила, що ЄС робить усе можливе, щоб допомогти Україні покращити економічну ситуацію, про що Ештон заявила напередодні в інтерв’ю американському виданню The Wall Street Journal.

Косьянчич також заявила, що Євросоюз проводить роботу з міжнародним співтовариством, фінансовими інституціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, у пошуку можливих шляхів надання Україні економічної допомоги.

Читайте такожЕштон закликала звільнити незаконно заарештованих активістів«Але це все пов’язано з необхідністю проведення реформ економіки Україні», - наголосила вона.

Серед політичних шляхів урегулювання ситуації в Україні речниця Ештон назвала необхідність перегляду Конституції та належну підготовку до майбутніх виборів, які повинні бути вільними і чесними.