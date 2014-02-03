МВС отримало результати перших експертиз у справі про смерть трьох активістів Євромайдану

Слідчі досі не мають інформації про свідків убивств на вул. Грушевського у Києві, йдеться в переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

МВС повідомляє, що органами внутрішніх справ продовжується розслідування вбивств які, за попередньою інформацією, сталися 22 січня в районі вулиці Грушевського, що в м. Києві. Троє чоловіків – громадяни Нігоян, Жизневській та Сеник – отримали поранення та померли.

За словами в. о. начальника відділу Слідчого управління ГУМВС України в м. Києві Юрія Таткова, правоохоронці змогли встановити точний час смерті трьох мітингувальників. Проте час та місце отримання ними тілесних ушкоджень встановити досі не вдалося, адже для цього потрібно знати точне місце, де потерпілі отримали поранення. А цих даних, як і показів свідків, у правоохоронців досі немає.

Зазначається, що «сьогодні працівники міліції намагалися знайти та допитати свідка, який начебто бачив, як отримав поранення громадянин Жизневський, та надав коментар з цього приводу телебаченню. Його звуть Тарас Кобялко. Але за даними людей, які називають себе «охороною» Українського дому, такого чоловіка серед людей, які перебувають у будівлі, не значиться».

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МВС повідомляє, що на сьогоднішній день слідство починає отримувати результати перших експертиз. З них вбачається, що постріли здійснені з близької відстані – 2-3 метри, на це вказують сліди пороху, присутні на одязі загиблих. Крім того з попередніх висновків зрозуміло, що постріли зроблені зверху під доволі великим кутом. Однак для того, щоб провести детальне дослідження, потрібно знати точне місце, де потерпілі отримали поранення.

«У зв’язку з цим ми звертаємося до засобів масової інформації, до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка би сприяла розкриттю даних злочинів та встановленню істини у цих провадженнях», – зазначив Татков.

*** ТСН.Тиждень провела власне розслідування загадкових вбивств на вул. Грушевського. Розуміючи, що працювати на території мітингувальників міліції зараз практично неможливо, журналісти самі вирушили на пошуки свідків стрілянини. Віднайти тих, з ким в момент пострілів був поруч Сергій Нігоян та Роман Сеник, кореспондентам ще не вдалося. А от свідка вбивства білоруса Михайла Жизневського вони знайшли. Повідомляється, що Жизневський «отримав кулю на очах у свого друга Тараса Кобялко. Журналісти відшукали його в Українському домі. За його словами, Жизневський із дерев`яним щитом під час відступу спецпризначенців та наступу мітингувальників став біля автобуса, щоб закрити дірку, аби звідти не стріляли. Дерев`яний щит добре захищав від гумових куль. Аж раптом Михайло опинився на бруківці вулиці Грушевського з металевою кулею у серці. Кобялко каже, що його друг упав на спину у напрямку до Українського дому. На щиті, котрим він захищався, є чимала дірка. Кобялко переконаний, що куля летіла із боку силовиків. «Я впевнений, що це вони. Вони просто злякалися, що мужні хлопці йдуть без нічого», - сказав він».

Щит журналістам не показали, запевнивши, що він поїхав разом з тілом Жизневського у Білорусь. Але те, що у ньому дірка - це ще один доказ, куля летіла не з тилу. Якщо вірити свідченням Ігоря Ількіна, який намагався реанімувати Жизневського, то постріл був зроблений із сектору, де нікого, крім спецпризначенців, бути не могло.

«У міліції переконують, що набої, якими завдані тілесні травми Жизневському, органами внутрішніх справ не використовуються і на озброєнні не перебувають. Нині йдеться про те, що попередньо Жизневського та Сеника вбили кулі 12 калібру. Гвинтівка Форт 500 Т використовується спецпризначенцями на Грушевського і має саме 12 калібр. А ще в неї можна запросто зарядити металеву картеч, з якої був вбитий і Нігоян», йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень від 2 лютого.