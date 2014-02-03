Суд відправив під домашній арешт ще 8 затриманих на Грушевського

Сьогодні Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу ще вісьмом затриманим на вул. Грушевського - із тримання під вартою на домашній арешт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Спираючись на здобуті у ході першочергових слідчих дій дані про деяких з підозрюваних, а саме: їхні характеристики, міцність соціальних зв’язків, ступінь активності у вчиненні кримінального правопорушення, прокуратура знайшла за можливе поставити перед судом питання про пом’якшення ще 8 підозрюваним запобіжного заходу», – сказала керівник прес-служби столичної прокуратури Яна Соболевська.

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За її словами, суд другої інстанції підтримав таку позицію прокуратури, змінивши вказаним особам запобіжний захід на домашній арешт.

При цьому в прес-службі нагадали, що на сьогоднішній день із 64 підозрюваних у сутичках на Грушевського 29 перебувають під вартою, 34 відпустили під домашній арешт, з одного взято особисте зобов’язання.