У Громадському секторі Євромайдану нарахували 1739 жертв репресій

Про це заявив активіст Громадського сектору Євромайдану Володимир В’ятрович.

Сьогодні біля барикади з боку Європейської площі кількасот активістів провели флеш-моб «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!». У руках мітингувальники тримали транспаранти з цифрами зниклих безвісти, постраждалих і загиблих учасників Майдану, повідомляє Радіо Свобода.

Близько першої години учасники акції присіли і схопилися за голову. За їхніми словами, це символізує те, що люди, які є поруч, можуть раптом зникнути, якщо репресії продовжаться і, що ця проблема стосується кожного жителя України.

Читайте такожМВС не підтверджує інформацію про численні зникнення людей за час Євромайдану «За неповні три місяці мирного протесту жертвами репресій стали 1739 людей, причому 4 з них загинули, а 35 досі вважаються безвісти зниклими. Крім того, ми є свідками того, як в центрі столиці викрадають людей, викрадають їх посеред вулиць і піддають страшним тортурам», – розповідає один з організаторів акції Володимир В’ятрович.

Окрім того, активісти заявляють, що такі порушення прав людини в Україні небачені за останні 20 років, тому метою акції було звернути на це увагу як українців, так і європейського співтовариства. Мітингувальники переконані, що «встановлення диктатури в Україні є загрозою для світового демократичного порядку».

Акцію присвятили приїзду до Києва комісара з прав людини Ради Європи Нілса Муйжнієкса. Він прибуває до України завтра.