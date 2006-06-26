В центрі Києва побили народного депутата від БЮТ

24 червня ввечері у Києві в Музейному провулку група невідомих скоїла розбійний напад на народного депутата України, керівника юридичного департаменту Блоку Юлії Тимошенко Андрія ПОРТНОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, депутата госпіталізовано до лікарні зі струсом мозку і чисельними травмами. Стан народного депутата задовільний.

Блок Юлії Тимошенко звертається до керівництва правоохоронних органів з вимогою встановити та затримати винних у злочині і негайно навести порядок у Києві.