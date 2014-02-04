У Черкасах суд звільнив дванадцятьох активістів з-під варти під домашній арешт



Як повідомила кореспонденту УНІАН юрист Черкаської обласної організації Комітету виборці України Тетяна Кавальчук, сьогодні Апеляційний суд області продовжив розгляд справ щодо зміни запобіжного заходу затриманим за підозрою в участі у штурмі Черкаської облдержадміністрації 23 січня.

4 лютого суд розглянув 12 апеляційних проваджень щодо обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних у масових заворушеннях. Суд вирішив випустити з-під варти 2-х хлопців під особисті зобов`язання, 10-м - винесено рішення про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт на 60 діб. Всі вони матимуть можливість ходити на роботу, але не мають права перебувати на вулиці у вечірній час та брати участь у масових політичних акціях.

Завтра в Апеляційному суді Черкаської області також відбудеться розгляд апеляційних проваджень автомайданівців, яких затримали в Черкасах вночі 27 січня. Зокрема, розглядатиметься справа одного з активістів Автомадану Сергія Хаджинова, який нині утримується під вартою.