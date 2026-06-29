Китай привіз на виставку 'вбивцю Петріота', але нікого не вразив, - ЗМІ

Попри великі амбіції, китайські компекси ППО наразі виглядають другосортною зброєю.

Китайські виробники систем протиповітряної оборони мають хороші перспективи на ринках країн Глобального Півдня, однак навряд чи зможуть суттєво закріпитися в Європі чи інших державах, які є союзниками США. Такого висновку дійшли експерти, опитані виданням South China Morning Post після завершення міжнародної оборонної виставки Eurosatory у Парижі.

Як пише видання, цьогоріч центральною темою виставки стали сучасні засоби протиповітряної оборони. Попит на них різко зріс на тлі повномасштабної війни Росії проти України, а також бойових дій на Близькому Сході. Обидва конфлікти продемонстрували ефективність масованих атак дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Китайська корпорація Norinco представила на виставці зенітно-ракетні комплекси Sky Dragon 100 і Yitian II, а також низку рішень для боротьби з безпілотниками, включно із зенітними гарматами та лазерною зброєю. Видання нагадує, що китайські системи ППО вже постачалися до Азербайджану, Єгипту, Пакистану, Туркменістану та Узбекистану, а Сербія стала рідкісним прикладом європейської країни, яка експлуатує китайський комплекс FK-3.

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Експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень Ламі Кім пояснює, що війни останніх років суттєво змінили ситуацію на світовому ринку озброєнь, значно збільшивши потребу саме в системах протиповітряної оборони",

Старша наукова співробітниця київського Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська зазначає, що бойові дії в Україні довели необхідність створення багаторівневих інтегрованих систем захисту.

"Війна в Україні продемонструвала, що сучасні конфлікти визначаються масштабними комбінованими ракетними та безпілотними атаками, які потребують інтегрованих багаторівневих систем, здатних перехоплювати загрози на різних дальностях і висотах", - наголосила вона.

У матеріалі також зазначається, що дедалі сильнішим конкурентом на ринку стає Південна Корея. На виставці були представлені комплекси M-SAM та L-SAM, які вже зацікавили низку європейських країн. Крім того, німецька компанія Rheinmetall домовилася із південнокорейською LIG Defence & Aerospace про створення спільного підприємства для розробки систем ППО для Європи та країн НАТО.

На думку експертів, головною перевагою китайських систем залишатиметься їхня нижча вартість і доступність, однак цього недостатньо для успіху на західних ринках. Старший викладач Королівського коледжу Лондона Бенце Немет наголошує, що покупці дедалі більше звертають увагу не лише на технічні характеристики, а й на бойовий досвід, сумісність із союзниками та довгострокову підтримку.

Наталія Бутирська також вважає, що продажі китайських комплексів і надалі будуть зосереджені переважно в країнах Глобального Півдня.

"У випадку Ірану, який використовує комплекс компонентів протиповітряної оборони, включаючи російські системи та деякі елементи, що постачаються Китаєм, неодноразово з'являлися ознаки обмеженої ефективності у протидії високоточним ударам Сполучених Штатів та Ізраїлю", - пояснила вона, чому китайські засоби ППО поки що виглялають другосортними.

Інші новини озброєнь

Як писав УНІАН, атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" після 29 років модернізації повернувся до порту Сєвероморськ і проходить заключний етап ходових випробувань.

Його озброєння повністю оновлено: 176 вертикальних шахт для зенітних і крилатих ракет, нові протичовнові комплекси та можливість приймати вертольоти Ка‑27, що робить корабель одним із найпотужніших у світі. Водночас експерти відзначають слабкі сторони – відсутність технологій зниження радіолокаційної помітності та відставання у системах зв’язку й радарів порівняно з сучасними китайськими та американськими кораблями.

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