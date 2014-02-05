Єфремов вважає, що доцільніше вести переговори з Майданом, а не з опозицією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Єфремов сказав: «Я думаю, що з Майданом треба розмовляти окремо, тому що, коли ми ставимо питання представникам опозиції з приводу того, що якщо ми ухвалимо це рішення, то чи будуть відповідні дії на Майдані, то вони (представники опозиції - УНІАН) відповідь на це питання не дають».

Читайте такожЄфремов: Я не думаю, що у Януковича є бажання призначати вибориЄфремов зазначив, що «на Майдані відбувається своя робота». «І, наскільки я розумію, зокрема й уряд веде роботу з представниками, які є на Майдані, щодо вирішення тих питань, які вони порушують. Не завжди ті питання, які порушують представники опозиції, вони пов'язані з питаннями, які люди порушують на Майдані», - сказав Єфремов.