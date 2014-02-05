У ВР питання нового Кабміну відійшло на другий план – нардеп

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав позафракційний народний депутат Ігор Єремеєв. За його словами, це питання відійшло на другий план, поступившись конституційній реформі.

Читайте такожЄфремов вважає, що доцільніше вести переговори з Майданом, а не з опозицією «Є лише певні чутки про те, хто може стати прем’єр-міністром… Точно можу сказати, що на сьогоднішній день жодних перемовин не ведеться. Ми ще не розуміємо, яка може бути конфігурація уряду. Наскільки президент готовий піти на технічний уряд», – зазначає Ігор Єремеєв.

Технічний уряд, за словами депутата, мав би очолити прем’єр-міністр, «який не бачить себе президентом», а також готовий почути як владу, так і опозицію.

Читайте такожУ ПР пропонують розглянути питання Конституції до 15 квітня28 січня Микола Азаров подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Президент задовольнив цю заяву і відправив у відставку весь уряд.