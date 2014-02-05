У «Свободі» заявляють про погрози фізичного знищення керівництва партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Зокрема, Сиротюк зазначив, що “позавчора від імені влади на переговори зі “Свободою”, з керівництвом “Свободи” у центрі міста приїхали представники одного з бандитських злочинних угруповань і, ведучи переговори, нібито від імені влади, заявили, що якщо “Свобода” не припинить активно виступати проти Президента, то вони сказали буквально, що фізично винищать родину Олега Тягнибока та інших заступників голови ВО “Свобода”.

Читайте такожУ Сумах журналіст Положій заявляє про погрози на свою адресуВін зазначив, що це було сказано “при особистій зустрічі”, бо до цього були різного роду дзвінки на телефони, “тітушки” під будинками”.

Сиротюк наголосив, що про це було повідомлено міжнародні організації, а також підготовлено звернення до СБУ, яке група народних депутатів України віддасть керівництву СБУ.

“Ми не збираємося припиняти своїх дій і участі в Революції гідності, ми не будемо вивозити свої родини за кордон, і ми будемо давати адекватну відповідь на будь-які такі бандитські випади”, - наголосив Сиротюк.