У Януковича є лише один реальний кандидат на пост прем'єра - політолог

У Президента України Віктора Януковича є лише один реальний кандидат на посаду прем'єр-міністра – в.о. глави уряду Сергій Арбузов, але він зараз не може дістати парламентське схвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов

За його словами, ані глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, ані народні депутати Петро Порошенко і Анатолій Кінах не входять у плани Януковича на пост прем'єра.

«Ні Клюєв, ні Порошенко не входять у плани Президента на пост прем'єр-міністра, оскільки це політики, а для Януковича сьогодні важливо, щоб політики подалі трималися від уряду, щоб він був чистий економічним», - вважає він.

Читайте такожПрезидент іще не пропонував кандидатів на посаду прем’єра - Рибак

«Клюєв потрібний Президентові на посту глави Адміністрації, оскільки АП – ключова інституція президентської системи влади, це центр політичного управління. Звичайно ж, зараз ходить багато припущень, хто б міг бути кандидатом, який би одержав голоси і Партії регіонів, і опозиції, наприклад Кінах, але я сумніваюся, що він входить у плани Президента. Порошенко – це кандидат від опозиції, і його асоціюють з опозицією, тому у Президента є єдиний реальний кандидат на пост прем'єра, але він не може зараз дістати парламентське схвалення», - пояснив Карасьов.

«Я сумніваюся, що зараз Арбузов має можливість одержати голоси Партії регіонів і комуністів при голосуванні за кандидатуру прем'єр-міністра, а іншого кандидата у Президента зараз на пост прем'єра немає», - зазначив експерт.

«Форсувати сьогодні призначення уряду ніхто не готовий. Зрозуміло, що у опозиції немає сил для того, щоб зараз нав'язати Януковичу коаліційно-опозиційний уряд на чолі з Яценюком або Порошенком. З іншого боку, говорити про те, що буде комбінований уряд за участі опозиції і влади теж не доводиться, оскільки опозиціонери відмовилися від цього варіанту», - пояснив політолог.

Як вважає Карасьов, «цього і наступного тижня не буде проголосована кандидатура нового прем'єра, і така кандидатура не буде подана Президентом (до Верховної Ради). Як в.о. прем'єра Арбузов пробуде ще достатньо пристойно часу».

Читайте такожПодальше надання кредиту Україні буде залежати від нового Кабміну - Голова комітету Держдуми РФ

Тому поки що функціонуватиме нинішній уряд, але Карасьов не виключає, що якісь точкові заміни можливі, і у Януковича є повноваження своїми указами змінювати і призначати міністрів.

«Створити уряд національної єдності і народної довіри дуже складно, тому що компроміс дуже складно досягається, і в умовах крихкого перемир'я сподіватися на це було б вершиною наївності», - переконаний політолог.