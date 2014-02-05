ЄС та МВФ готові допомогти Україні у проведенні реформ - Фюле

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле повідомив під час виступу у Європарламенті, який обговорює ситуацію в Україні.

Читайте такожУкраїнська опозиція має дистанціюватися від радикалів - Фюле“ЄС готовий допомагати Україні у випадку позитивного сценарію. Ми будемо готові збільшити допомогу, яка спиратиметься на справжню відданість політичним та економічним реформам, у співпраці з МВФ та іншими міжнародними учасниками”, - сказав Фюле євродепутатам.

“Ці кроки є необхідними для того, щоб український уряд забезпечив суверенітет і стабільність в Україні, модернізацію та економічне процвітання в наступні роки. Також важливо, щоб Україна бажала тримати двері відкритими для своєї політичної асоціації й економічної інтеграції з ЄС“, - додав Фюле.

Читайте такожФюле не планує поїздку до України найближчими днями - прес-секретар За словами єврокомісара, ситуація в Україні залишається серйозною, і всі сторони мають шляхом переговорів досягнути виходу із політичної кризи.

“Де ескалація і стабілізація ситуації є головним пріоритетом, новий уряд України незалежно від свого складу повинен мати достатню довіру усіх сторін», - сказав Фюле.

Він додав, що дискусії навколо Конституції мають важливе значення для України з огляду на те, що час спливає.

Також Фюле наголосив на важливості створення умов для проведення вільних і справедливих президентських виборів у 2015 році. За словами Фюле, склад Центрвиборчкому для проведення цих виборів має бути збалансованим.