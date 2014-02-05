Польський прем’єр проведе сьогодні відеоконференцію з лідерами української опозиції

Про це Туск заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польський прем’єр планує поділитися поглядом на вирішення політичної кризи в Україні.

Він зазначив, що планує також розповісти Арсенію Яценюку, Віталію Кличку та Олегу Тягнибоку про результати своїх переговорів з лідерами Європейського союзу, з якими він зустрічався в справі ситуації в Україні минулого та цього тижня.

Прем'єр Польщі назвав найважливішим завданням вирішити нинішню кризу, оскільки подальше протистояння лише ускладнить можливості надання допомоги Україні.

Читайте такожТуск: переговори України з ЄС у форматі «Брюссель-Москва-Київ» неприйнятні "Це здається найважливішим на сьогодні. Про це буду говорити також з моїми українськими партнерами", - сказав він.

Туск повторив вже раніше озвучувану думку, що українцям не варто розраховувати на якусь велику фінансову допомогу з боку Євросоюзу, але вирішення політичної кризи може відкрити дорогу до допомоги Заходу через міжнародні фінансові інституції.

Він додав, що участь в допомозі для України задекларував також голова уряду Канади, з яким він обговорював українську ситуацію вчора.

Читайте такожЄвросоюз може допомогти, але не вирішити кризу в Україні - Туск Туск висловив думку, що найближчі дні можуть стати "переломними" в Україні, висловивши надію, що події будуть розвиватися за позитивним сценарієм, й українцям вдасться уникнути загострення конфлікту та громадської війни.

Голова польського уряду назвав невеликим ризик загострення ситуації в Україні, але все ще можливим.

Прес-служба уряду Польщі зазначила сьогодні, що з 29 січня Туск провів 9 закордонних поїздок та провів 13 зустрічей із лідерами Європейського союзу, з якими обговорював можливості вирішення політичної кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, голова польського уряду за цей час, серед інших, зустрічався з лідерами Німеччини, Франції, Великобританії, лідерами інституцій ЄС, прем'єрами Вишеградської четвірки, Приблатійських держав, а також Фінляндії та Швеції.