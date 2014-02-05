В опозиції назвали відео з "зізнанням" активістки Євромайдану - провокацією

Комендант Будинку профспілок, член фракції "Батьківщина" Степан Кубів вважає провокацією розповсюджене міліцією в Інтернеті відео з волонтером медичної служби Майдану Олександрою Хайлак.

Читайте такожМВС стверджує, що активістці Євромайдану пообіцяли гроші за власне викрадення

Про це повідомляється на сайті фракції "Батьківщина".

"Після того, як в Інтернеті з'явилось відео з Олександрою Хайлак, ми спробували зв'язатися з нею телефоном і запросити її на прес-конференцію, але зв'язок з нею відсутній", - повідомив Кубів.

За його словами, як з'ясувалось, Хайлак не можуть додзвонитися вже п'ять днів.

"Я думаю, що це провокація, як і та інформація про нібито склади зброї в Будинку профспілок, про катування в КМДА тощо", - підкреслив Степан Кубів.